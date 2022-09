Comunicato della Francia: accertamenti per Maignan, poi lascerà il ritiro

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Attraverso ad un comunicato ufficiale, la Francia ha comunicato che Mike Maignan lascerà il posot a Steve Mandanda dopo l’infortunio al polpaccio rimediato ieri: "Mike Maignan ha dovuto cedere il posto ad Alphonse Aréola nell'intervallo Francia-Austria, giovedì sera, allo Stade de France, a causa di un dolore al polpaccio sinistro. Il portiere del Milan non potrà giocare domenica a Copenaghen contro la Danimarca. Per sostituirlo, Didier Deschamps ha chiamato Steve Mandanda. Il portiere del Rennes è atteso per mezzogiorno a Enghien-les-Bains. Mike Maignan lascerà il gruppo durante la giornata"