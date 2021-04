Comunicato Lega Serie A: Lazio-Torino sarà recuperata il 18 maggio alle 20.30

Pochi minuti fa la Lega Serie A ha diramato un annuncio ufficiale riguardante il recupero della gara Lazio-Torino, partita non disputatasi per il focolaio Covid in casa granata. Questo il contenuto del comunicato: "In ottemperanza alla decisione della prima sezione della Corte Sportiva D'Appello Nazionale e vista la delibera assunta dal consiglio di Lega il 24 aprile 2021 si comunica che la gara di Campionato di Serie A Tim tra Lazio e Torino, valevole per la sesta giornata di ritorno e programmata per il 2 marzo 2021, sarà recuperata il giorno martedì 18 maggio 2021 alle 20.30"