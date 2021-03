COMUNICATO UFFICIALE WLT: "Non cerchiamo pubblicità. Il Milan è un investimento e un impegno a cui teniamo molto"

In qualità di CEO di World Lob Technologies non posso commentare alcun dettaglio delle comunicazioni che sono state inviate a Elliot Associates negli Stati Uniti e Blue Skye Financial Partners in Lussemburgo, i proprietari di Rossoneri Sport Investment Lux. Abbiamo il massimo rispetto per gli attuali proprietari del Milan e non sarebbe opportuno rivelare tali dettagli. Ci auguriamo che le discussioni con i proprietari si svolgano personalmente a breve e siano sostanziali.

Tuttavia, sono in grado di confermare che abbiamo la seria intenzione di discuterne e che il nostro impegno per il successo della squadra non potrebbe essere più forte. Siamo inoltre pienamente impegnati per il completamento del progetto dello stadio già avviato dagli attuali proprietari. Il nostro piano per il futuro del Milan è ambizioso e include strategie per un maggiore coinvolgimento con la fedele fanbase della squadra, con nuovi programmi di socializzazione e interazione che sarebbero simili e persino migliori di quelli della Premier League. Vogliamo che i tifosi siano al centro del nostro progetto. I tifosi rendono il club più forte!

World Lab Technologies è stata fondata nel 2020 ma, sebbene siamo un'azienda giovane, la nostra forza finanziaria è solida e può essere prontamente verificata sulle principali piattaforme finanziarie del mondo. La nostra missione è ampia e comprende una serie di settori, compresi gli sport di Major League. Per il Milan in particolare, la mia visione è diretta. È mio desiderio ricostruire il glorioso passato dei rossoneri e riportare il club ad una posizione di leadership, di cui i suoi fedeli tifosi di tutto il mondo possano essere estremamente orgogliosi. Abbiamo i mezzi e le competenze per farlo e siamo pronti a coinvolgere gli attuali proprietari in una discussione per realizzare la mia visione. Non cerchiamo pubblicità, ma il Milan è un investimento e un impegno a cui teniamo molto e accogliamo con favore l'opportunità di dimostrarlo. Infine, desidero congratularmi con la squadra per i tre punti di oggi e come tifoso la sostengo affinché continui così! FORZA MILAN!