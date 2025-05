Con Allegri vicino interessa di meno, ma ora c'è l'ufficialità: Italiano resta al Bologna

Il Bologna Fc 1909 comunica di aver raggiunto l’accordo con Vincenzo Italiano per il prolungamento del contratto fino al 30 giugno 2027.

“Siamo molto felici di allungare il nostro rapporto con Vincenzo Italiano – dichiara l’ad Claudio Fenucci – . Come avevamo già detto in più occasioni, questa è sempre stata la nostra intenzione e siamo pronti per affrontare insieme le tante e stimolanti sfide che ci riserverà la prossima stagione”.

Vincenzo Italiano ha aggiunto: “Sono felice di continuare il nostro percorso: abbiamo tante competizioni stimolanti da affrontare e traguardi ancora da raggiungere, tutti insieme. Ci rivediamo a luglio, più carichi che mai!”

LE PAROLE DI TARE

Da lunedì il Milan ha il suo nuovo direttore sportivo: si tratta dell'ex dirigente della Lazio Igli Tare che, dopo un paio di anni trascorsi senza un impiego, ha deciso di rimettersi in gioco in via Aldo Rossi alla guida del club rossonero che cerca di ricomporre i suoi pezzi e di tornare al vertice dopo la stagione appena terminata che è stata fallimentare. Tare si è concesso ai microfoni di Milan Tv per la sua prima intervista da dirigente milanista. Un estratto delle sue dichiarazioni (qui l'intervista completa).

Sui suoi obiettivi: "Cercherò di dare tutto me stesso per far sì che questa storia si avveri anche nel futuro. È un club che ha una storia importante, dobbiamo essere bravi a trasmettere fin da subito questo progetto a tutti quanti: ai nostri tifosi in primis perché si aspettano una reazione forte ed è questo che vogliamo fare anche noi. Ho avuto modo di parlare a lungo con Giorgio Furlani e con Zlatan, ci siamo confrontati parecchio su tutte le dinamiche che riguardano questo club e questa situazione. Penso di avere idee chiare e dobbiamo essere pronti per realizzarle"

Sul suo atteggiamento e modo di fare: "Voglio entrare in questo club con grande umiltà ma soprattutto con la possibilità di dare il mio supporto a fare sì che questa società torni ai vertici del calcio italiano e mondiale. Il mio ruolo è avere un supporto non solo dallo staff tecnico ma anche da Furlani, da Ibra e da Moncada: ritengo fondamentale lavorare tutti insieme"