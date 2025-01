Con il Girona si ricompone la coppia Gabbia-Pavlovic: solo una volta insieme

In occasione della gara di Champions League in programma mercoledì alle ore 21 contro il Girona, il tecnico rossonero Sergio Conceicao dovrà correre ai ripari in difesa. Doppia assenza sanguinosa per l'allenatore portoghese che non potrà fare affidamento sui giocatori che di fatto aveva scelto come titolari in questo avvio di esperienza a Milanello: Fikayo Tomori è squalificato mentre Malick Thiaw si è infortunato contro il Como e ha già saltato la trasferta contro la Juventus.

Per questa ragione la scelta per Coneicao è obbligata. Contro il club catalano spazio alla quasi inedita coppia Matteo Gabbia-Strahinja Pavlovic. Per l'italiano e il serbo si tratta solamente della seconda volta che giocheranno insieme, se effettivamente la scelta ricadrà su di loro come tutti i segnali fanno credere. L'unico precedente fu nella partita vinta dai rossoneri contro il Venezia: era la quarta giornata di campionato e furono i primi tre punti della stagione.