Conceiçao a cuore aperto: "Non è finita la stagione. Starò a Milanello a lavorare giorno e notte"

Sergio Conceiçao, allenatore del Milan, è presente in conferenza stampa al termine di Torino-Milan, sfida valida per la 26esima giornata di Serie A. Questo un estratto delle sue parole:

"Voglio dire una cosa veramente col cuore: non è finita la stagione, noi siamo qua forti, forti, per arrivare fino a fine stagione per il quarto posto. Starò a Milanello a lavorare giorno e notte: non mi frega niente, farò ore e ore per il quarto posto".