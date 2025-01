Conceiçao a Milan TV: "Anche con i miei figli a volte non sono tanto simpatico... Quello che succede in campo fuori non conta"

Al termine di Milan-Parma 3-2 mister Sergio Conceiçao ha parlato ai microfoni di Milan TV. Queste le sue dichiarazioni:

Il finale di partita concitato...

“Siamo veramente appassionati di questo sport e sono qua con un obiettivo chiaro, che è dare più vittorie possibili a questo club storico. Alla fine esce una parola di troppa ma siamo una famiglia. Anche con i miei figli a volte non sono tanto simpatico ma questo succede in campo e alla fine non conta più. Se ne parla nello spogliatoio ed è finita, perché dobbiamo creare un gruppo e lo stiamo creando perché oggi abbiamo vinto con questo spirito che ci vuole. È chiaro che dobbiamo migliorare su altre cose, ma su questo ci stiamo lavorando”.

Le situazioni durante la partita:

“Loro hanno fatto un gol perché Theo è scivolato, non erano ancora arrivati in porta. Noi abbiamo avuto 2-3 situazioni da sfruttare meglio e fare gol. Succedono questi episodi e queste partite in cui l’avversario vanno a calciare in porta una volta e fanno gol. Dobbiamo essere ancora più forti e lavorare di più per non permettere agli avversari di arrivare al tiro in questo modo. Io e i giocatori sapevamo che il Parma ha una bella squadra, ha buoni giocatori e ben allenati. Tutte le partite qua in Italia sono difficili”.

Il lavoro da fare:

“Io sono veramente per il lavoro giorno per giorno, che ci da questa confidenza e questa fiducia, questo morale. Poi il risultato si vede alla domenica. Non si può dormire durante la settimana e poi arrivare e vincere. Tutti vogliono vincere, questa preparazione a livello mentale è importante averla ogni giorno come i professionisti che siamo. Gli obiettivi sono chiari. Ci stiamo arrivando su questo, sul gioco dobbiamo migliorare ancora”.