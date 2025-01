Conceiçao a MTV: "Il sapore della vittoria ci deve dare ancora più voglia di vincere"

Sergio Conceiçao, dopo la vittoria della Supercoppa Italiana, ha rilasciato queste parole ai microfoni di Milan TV: "Siamo tutti contenti per il lavoro duro che abbiamo fatto. C'erano pochi giorni per prepararci, ma le cose sono andate bene perchè i ragazzi sono stati umili e hanno giocato con la mentalità giusta. Questo è solo l'inizio, dobbiamo continuare su questa strada. Da domani però pensiamo subito al Cagliari. E' un successo che dà fiducia a tutto il gruppo e all'ambiente. Lasceremo tutto in campo in ogni partita".

Sul suo lavoro: "Il merito è di tutti, ho trovato gente che vuole vincere e che lavora bene. Dobbiamo continuare così. Il sapore della vittoria ci deve dare ancora più voglia di vincere, niente relax".

Sulla rimonta: "Sono molto soddisfatto. All'intervallo abbiamo cambiato un paio di cose. Abbiamo preso due botte a fine primo tempo e all'inizio del secondo, ma la squadra ha dimostrando un grande carattere".

Sul sigaro dopo la partita: "E' il 13° titolo da allenatore. Avevo grande voglia di tornare a vincere in un paese come l'Italia in cui sono stato molto bene da giocatore. Lo merita questo club".