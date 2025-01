Conceiçao a Sport Mediaset: "Leao fuori. Pulisic e Musah non hanno i 90 minuti"

vedi letture

Sergio Conceiçao alla vigilia della sfida di Supercoppa Italiana contro la Juventus che si giocherà domani alle 20 italiane e la cui vittoria garantirebbe l'accesso alla finalissima con in palio il trofeo. Il neo tecnico rossonero ha parlato ai microfoni di Sport Mediaset. Le sue dichiarazioni.

Su cosa si è lavorato in questi giorni?

"Abbiamo cercato di lavorare su tutti i momenti del gioco. Ci sono tante piccole cose che devon passare a livello di messaggio, gioco, schemi, palle inattive. Ci sono cose offensive e difensive, mi piace andare sui dettagli: non è facile preparare una sfida così importante in così poco tempo ma non ci sono scuse, lo sapevo già. Mi spiace perchè ci sono tre o quattro giocatori fuori che ci mancheranno"

Come sta Leao? Ci sono speranze?

"Pulisic ha fatto con il gruppo, anche se qualche dolore c'è. Leao è fuori. Anche Musah è tornato adesso con il gruppo, vediamo che giocatori sono disponibli seriamente. Sicuramente se questi possono andare sul campo non hanno i novanta minuti. Dobbiamo fare questa gestione e mettere in campo una squadra competitiva. I ragazzi hanno capito cosa dobbiamo fare per migliorare il loro rendimento"

Sull'esordio da giocatore con la Lazio contro la Juve, con vittoria in Supercoppa: la storia si ripete?

"Noi speriamo di fare una partita bella. Non ho dimenticato l'esordio ma io vivo tutti i giorni con intensità e passione. Domani è una partita diversa, dobbiamo essere all'altezza di una squadra come il Milan e della sua storia. Faremo il massimo"

Che idea tattica c'è per il Milan di Conceicao?

"Questo per me non è tanto importante, perché la base può essere 4-3-3, 4-4-2, 3-5-2, 3-4-3... Quello dipende anche dalle strategie per la partita. L'importante è la dinamica dei ragazzi, quello che fanno con e senza palla, essere una squadra compatta, aggressiva, sapere dove pressare l'avversario. So che non è facile passare tutto questo in pochi giorni ma abbiamo cercato di dare il massimo ed essere obiettivi per quello che vogliamo per questa partita. Fra qualche settimana saremo a un livello diverso, sono sicuro"

COme si ferma suo figlio?

"Conosco Francisco, conosco Vlahovic, conosco Yildiz, conosco Koopmeiners... Mio figlio è difficile da fermare nell'uno contro uno ma non è l'unico. Chiaro che dentro questo collettivo ci sono giocatori a cui fare attenzione e dovremo essere preparati"