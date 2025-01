Conceiçao, amaro ritorno in Serie A dopo 21 anni. Esordio con pari, come Ancelotti e Pioli

Sergio Conceiçao torna in Serie A dopo 21 anni, questa volta nelle vesti di allenatore. Esordio non felicissimo in campionato per il portoghese, dopo il trionfo in Supercoppa. Di seguito cosa hanno fatto tutti gli allenatori subentrati del Milan dall'era Berlusconi a oggi:

1986/87, Milan - Torino 1-0 (26ª giornata, Fabio Capello al posto di Nils Liedhom)

1996/97, Milan - Udinese 2-1 (12ª giornata, Arrigo Sacchi al posto di Oscar Washington Tabarez)

2000/01, Milan - Bari 4-0 (23ª giornata, Cesare Maldini al posto di Alberto Zaccheroni)

2011/12, Milan - Piacenza 0-0 (11ª giornata, Carlo Ancelotti al posto di Fatih Terim)

2013/14, Milan - Hellas Verona 1-0 (20ª giornata, Clarence Seedorf al posto di Carlo Ancelotti)

2015/16, Sampdoria - Milan 0-1 (33ª giornata, Cristian Brocchi al posto di Sinisa Mihajlovic)

2017/18, Benevento - Milan 2-2 (15ª giornata, Gennaro Gattuso al posto di Vincenzo Montella)

2019/20, Milan - Lecce 2-2 (8ª giornata, Stefano Pioli al posto di Marco Giampaolo)

2024/25, Milan - Cagliari 1-1 (20ª giornata, Sergio Conceiçao al posto di Paulo Fonseca)