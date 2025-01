Conceiçao ancora indigesto alla Juve negli scontri diretti: bianconeri eliminati due volte su due

Sergio Conceiçao si conferma indigesto nelle gare a eliminazione diretta contro la Juventus. Il portoghese aveva già sfidato la Vecchia Signora in un doppio confronto valido per gli ottavi di finale di Champions 2020/21, quando era alla guida del Porto. Pur partendo sfavorito, riuscì ad aver la meglio dei bianconeri vincendo 2-1 in Portogallo e perdendo 3-2 a Torino, sconfitta indolore poiché per l'allora regola dei gol in trasferta a gioire furono i lusitani. Ora Conceiçao si toglie una soddisfazione in Supercoppa Italiana, alla guida del Milan.