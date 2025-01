Conceiçao: "Arbitraggio non al livello della Champions League ma non voglio parlarne"

Sergio Conceiçao ha parlato a Sky Sport al termine della sconfitta deludente contro la Dinamo Zagabria. Queste le sue parole:

Le difficoltà:

“Io avevo oggi 17 giocatori. Ho messo Tomori terzino destro, avevo 2-3 giovani in panchina, qualcuno non è iscritto, qualcuno è infortuno. Non ho parlato di questo, del campo e né di arbitraggio, che non è al livello della Champions League. Ma non ho parlato di questo perché non mi va”.