Conceiçao: "Cosa scelgo tra un difensore, un centrocampista e un attaccante? Una vittoria domani, è quello che voglio di più"

vedi letture

Intervenuto in conferenza stampa in vista del match di domani contro il Juventus, Sergio Conceiçao ha dichiarato sul mercato di gennaio:

Sul mercato:

"Non mi piace molto il mercato di gennaio, crea sempre nei giocatori, a livello emozionale, cose non positive. Ci sono situazioni che si devono aggiustare, è buono che possiamo arrivare a questo punto. Ma non è la cosa più importante per me. Sto parlando con la dirigenza, siamo d'accordo su quello di cui abbiamo bisogno, ma sapete anche che non è facile arrivare a giocatori che possono aiutare e dare cose in più a questo gruppo. Io parlo con la dirigenza e siamo d'accordo su quello che vogliamo".

Se avesse un desiderio da esprimere sceglierebbe un attaccante, un centrocampista o un difensore?

"Una vittoria domani, è quello che voglio di più. Capisco la vostra curiosità, è normale: ci sono stante voci, il mercato è aperto. Scusatemi, però per me il pensiero è già dentro questa partita. Se dico qualcosa o è qualcosa di non vero o un giro di parole... Allora meglio parlare della partita di domani".