Conceiçao: "E' vero che la Coppa Italia è la strada più corta per arrivare in Europa, ma pensiamo solo a domani"

Queste le parole di Sergio Conceiçao in conferenza stampa sulla sfida di domani contro l'Inter in Coppa Italia:

È un derby d'andata, quanto può incidere sul risultato complessivo della qualificazione? Come lo vive?

"Sono state partite importanti per noi perché ha deciso un titolo. Il derby è sempre una partita importante, per il contesto, per tutti. I momenti sono diversi. Qualche giocatore anche diverso in campo e vediamo di fare una buona partita. L'Inter è una squadra fortissima, dal lavoro solido, ma noi vogliamo entrare forte in partita e raggiungere quello che vogliamo, che è vincere".

Questo derby è un'ultima spiaggia per l'Europa?

"Abbiamo questa coscienza che abbiamo una partita da fare, e non a tutte queste situazione. Dobbiamo entrare forti in partita e vincere. È chiaro che è la strada più corta per arrivare in Europa. In campionato mancano però ancora partite da fare e vincere".