Conceiçao farà il suo esordio contro la Juventus: i precedenti contro i bianconeri

Sergio Conceiçao farà il suo esordio sulla panchina del Milan contro la Juventus in occasione della semifinale di Supercoppa Italiana. Non è la prima volta che il portoghese affronta la formazione bianconera da allenatore, visto che in carriera l'ha già sfidata due volte in Champions League, non nella fase a gironi ma in occasione degli ottavi di finale della stagione 2020/21.

Il bilancio è in perfetto equilibrio, visto che Conceiçao ne ha persa una per 3 a 2 e vinta l'altra per 2 a 1, ma nel totale ha avuto ragione lui, visto che questi due risultati, nonostante un complessivo di 4 a 4, hanno dato ragione alla sua squadra, considerato che nel corso di quell'annata valeva ancora la regola delle reti fuori casa.