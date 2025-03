Conceiçao ha bisogno di giocatori motivati. La candidatura di Theo è a rischio, spazio a Gimenez

vedi letture

Nell'arco di due settimane il Milan ha recuperato 5 punti dal quarto posto in classifica, passando da 11 a 6 punti di distanza. Uno scenario che fino alla sfida di Lecce sembrava impensabile, ma che rilancia seriamente il Milan in ottica Champions League. Il primo a credere in questo obiettivo è Sergio Conceiçao, che avrà bisogno di giocatori fortemente motivati per riuscire a centrare il quarto posto, o quantomeno la qualificazione all'Europa League.

A fronte di questo, scrive questa mattina La Gazzetta dello Sport, la candidatura di Theo Hernandez per le prossime partite è fortemente a rischio. L'allenatore portoghese vuole giocatori che condividano il suo stesso pensiero, ed è per questo che si fa sempre più avanti nelle sue gerarchie Alex Jimenez, classe 2005, ex Real Madrid, che contro il Como ha sostituito egregiamente il francese, uscito a quanto pare per un fastidio al polpaccio.

Lo spagnolo gioca con cattiveria, cercando di superare anche i suoi stessi limiti. Ed è questo quello di cui ha bisogno il Milan per questo finale di stagione.