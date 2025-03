Conceiçao ha mai pensato alle dimissioni? Cosa ha detto in conferenza

Sergio Conceiçao, allenatore del Milan, ha parlato in conferenza stampa al termine di Milan-Lazio, valido per la 27esima giornata di Serie A e terminato 1-2 per i biancocelesti.

Lei ha pensato di fare un passo indietro?

"Quello che mi tocca di più sono i giocatori, vedere la loro faccia, la delusione, con una frustrazione grande. Io sono con loro. Sono qui per difendere i miei giocatori e il mio spogliatoio. Se dovrò lavorare due tre ore in più, lo farò. Siamo in una fase negativa a livello di risultati e di episodi. Continuiamo a lavorare, forte. Ho tante cose, devo pensare a Lecce, non penso a chissà che. Vivo giorno per giorno. La cosa più importante è il Milan, non è Conceicao se resta o se non resta. Mi dispiace per i tifosi, perché io sono abituato a vincere. Mi fa male questa cosa. Io sono veramente ferito per questi risultati. Non mi sento per niente bene in questo momento. E quello che faccio in questi momenti è lavorare, ancora di più".

I giocatori farebbero lo stesso per lei?

"Sì, è chiaro. Se non lo sentissi, lo direi".