"Primo giorno per il rientrante Bebote": il Milan saluta l'arrivo di Santi Gimenez

Prime immagini per Santiago Gimenez versione 2025/26 con la maglia d'allenamento del Milan. Il messicano ha iniziato a lavorare agli ordini di Massimiliano Allegri, dopo essersi aggregato più tardi del resto della squadra poiché impegnato con la nazionale messicana nella Gold Cup. "Primo giorno di ritorno per Bebote" scrive l'account X del Milan. Si vede un Gimenez sorridente e immortalato al fianco del nuovo compagno di squadra Samuele Ricci.

24 anni, Gimenez è al Milan dallo scorso 3 febbraio, acquistato dal Feyenoord per 32 milioni di euro. La mezza stagione in rossonero lo ha visto in campo in 19 occasioni, con 6 reti segnate. In questa sessione di mercato il Milan sta cercando un altro centravanti in modo da fargli concorrenza.