Perinetti tifa per Galliani: "Sarebbe una guida illuminata per il Milan"

Giorgio Perinetti, direttore sportivo, si è così espresso a TMW sul possibile ritorno di Galliani al Milan.

Il Milan può riabbracciare Galliani…

“Un grande ritorno per il calcio. Tornerebbe a casa. Ed è una guida illuminata per tutto l’ambiente”.

IL PUNTO SUL RITORNO DI GALLIANI AL MILAN

Prima il Monza

L’eventuale ritorno di Adriano Galliani all’interno del mondo Milan non è una cosa così imminente e c’è un motivo. Il “boss” è attualmente impegnato nel traghettare il Monza da Fininvest al gruppo di investitori americani che ha siglato il signing per l’acquisizione del club brianzolo. La pratica del closing dovrebbe celebrarsi a settembre e, di conseguenza, prima di allora Galliani non lascerà il Monza. Difficile credere che possa rimanere in Brianza con un ruolo onorario o di mera rappresentanza. Ma prima di allora, nessun accordo verrà siglato tra il dirigente e RedBird Capital, il fondo che fa capo a Gerry Cardinale e che detiene la maggioranza delle azioni del Milan.

Advisor esterno

La posizione di Galliani in un suo eventuale rientro in rossonero non sarebbe direttamente nell’organigramma del club, dove le cariche sono già assegnate, ma potrebbe ricoprire il ruolo di advisor di RedBird con deleghe di rappresentanza del Milan all’interno della Lega Serie A, ruolo che attualmente viene ricoperto da Paolo Scaroni. Ma va detto, con tutta franchezza e onestà d’animo, che l’operato di quest’ultimo all’interno del palazzo del potere del calcio non sia soddisfacente, con il peso politico del Milan che è ai minimi storici in Lega. Un arrivo di Galliani come “ministro degli esteri” rossonero potrebbe cambiare i rapporti di forza e gli equilibri in seno alla Lega stessa.