Dall'età pioneristica ai giorni nostri, Jashari è il 14° svizzero nella storia del Milan

Ardon Jashari sarà il 14° calciatore svizzero a vestire la maglia del Milan, il sesto dal dopoguerra. Curiosamente dopo una lista discretamente lunga nell'era pionieristica, dove spicca la tripletta all'esordio dal 1' di Hans Walter Imhoff, il Milan dal 1906 al 2005 non ha più tesserato calciatori elvetici. Va detto che dal 1966 al 1980 ci fu la chiusura delle frontiere, ma nonostante ciò, dopo l'apertura, la Svizzera non è mai stata presa in considerazione prima del 2005 quando Joahnn Vogel approdò alla corte di Carlo Ancelotti in uno dei Milan più forti di sempre.

Esperienze nel complesso non troppo fortunate, sia di Vogel che dei successori. Senderos arrivò negli ultimi giorni del mercato 2008 e fu condizionato da infortuni e quando scese in campo non riuscì a mostrarsi all'altezza. Mattia Desole non ha mai fatto l'esordio in prima squadra mentre Ricardo Rodriguez pur giocando con continuità nei primi due anni, non ha mai realmente rispettato le attese, andando via a metà della terza stagione. Infine, Noah Okafor, tornato quest'estate dalla parentesi in prestito al Napoli. Buone prestazioni nel primo anno, soprattutto da subentrato, meno bene la passata stagione ma pre-campionato fin qui incoraggiante.

1900, Kurt Lies

1901, Hans Heinrich Suter

1902, Alfred Cartier

1902, Paul Arnold Walty

1905, Oscar Joseph Giger

1905, Ernest Widmer

1906, Hans Walter Imhoff

1906, Alfred Bosshard

2005, Johann Vogel

2008, Philippe Senderos

2012, Mattia Desole

2017, Ricardo Rodriguez

2023, Noah Okafor