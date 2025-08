Il messaggio di Capello per Baresi: "Se c'è uno che sa come si lotta il primo che mi viene in mente sei tu. Siamo tutti con te, Capitano!"

Franco Baresi, leggendario capitano del Milan, nei giorni scorsi è stato operato per l’asportazione di un nodulo polmonare. La Gazzetta dello Sport in edicola oggi riporta tanti messaggi di stima, affetto e coraggio da parte di ex compagni, allenatori e sportivi che vogliono veramente bene al Capitano, con la C maiuscola.

Questo il messaggio di Fabio Capello, suo allenatore al Milan: “Caro Franco, leggere la notizia della tua operazione mi ha scosso parecchio. La mente mi è tornata a quando ci siamo conosciuti la prima volta al Milan, tu giovane talento di 17 anni, io veterano a fine carriera. C’è stato subito feeling ed è nata un’amicizia che continua pure adesso, anche se allora non potevo immaginare che le nostre strade si sarebbero ritrovate con me in panchina e tu a comandare in campo, con la fascia al braccio. Sempre elegante, serio forte. Quante ne abbiamo passate, vittorie eccezionali e sconfitte dolorose. Per fortuna più le prime delle seconde. Si dice che nelle difficoltà della vita un uomo si scopre forte. Tu lo eri già prima di questa ennesima battaglia. E se c'è uno che sa come si lotta, beh il primo che mi viene in mente sei tu. Siamo tutti con te, Capitano!”.