Jashari dopo CDK: è il secondo a trasferirsi dal Brugge. Anticipati dal grottesco caso Ceulemans

vedi letture

Ardon Jashari è atteso questa sera a Milano. Il centrocampista svizzero atterrerà a Linate alle 23. Poi nella mattinata di domani sarà atteso alle visite mediche, propedeutiche alla firma del contratto. Il giocatore firmerà un quinquennale a 2.5 milioni di euro annui.

Si tratta del quinto acquisto stagionale, dopo quelli di Samuele Ricci, Luka Modric, Pietor Terracciano e Pervis Estupinan. Trattativa che ha assunto i contorni della telenovela, esattamente come quella di tre anni fa, sempre col Brugge, che ha portato poi alla fumata bianca per Charles De Ketelaere. La speranza è che l'impatto di Jashari sia ben diverso.

De Ketelaere fu il primo a trasferirsi dai neroblù al Milan, esperienza ricordata dai tifosi come un incubo, col giocatore che ha pagato eccessivamente il salto da una realtà come quella belga alla Scala del Calcio, che ti divora se non hai le spalle abbastanza larghe. Il trequartista si è però giocato alla grande una seconda possibilità che il calcio italiano gli ha dato. Peccato sia stato con una maglia diversa da quella del Milan.

Poteva anticiparlo Jan Ceulemans ben 41 anni prima, col Milan che aveva in pugno il giocatore, designato come straniero (all'epoca se ne poteva acquistare solo uno) nell'estate del 1981. L'affare in quel caso finì in modo grottesco: accordo col Brugge per 2 miliardi e 400 milioni di lire. E ci sarebbe anche quello col giocatore, per un contratto triennale. Tanto che Ceulemans approda a Milano con compagna al seguito per discutere tutti i dettagli. Tutto fatto, c'è anche di foto di rito che lo immortala mentre stringe la mano al vicepresidente Gianni Rivera. Riparte per Bruxelles, ma a Milano non fa più ritorno. Il motivo? Ceulemans, 24 anni e figlio unico, non vuole abbandonare la mamma. E poi si dice degli italiani...