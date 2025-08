Il messaggio di Albertini per Baresi: "Ci hai insegnato a non mollare mai a testa alta, con dignità e silenzio. Adesso siamo noi al tuo fianco"

vedi letture

Franco Baresi, leggendario capitano del Milan, nei giorni scorsi è stato operato per l’asportazione di un nodulo polmonare. La Gazzetta dello Sport in edicola oggi riporta tanti messaggi di stima, affetto e coraggio da parte di ex compagni, allenatori e sportivi che vogliono veramente bene al Capitano, con la C maiuscola.

Questo il messaggio di Demetrio Albertini, compagno al Milan e in Nazionale: “Ciao Franco, Capitano vero (con la C maiuscola come meriti), ci hai insegnato a non mollare mai a testa alta, con dignità e silenzio. Adesso siamo noi al tuo fianco, pronti a restituirti un po’ di quella forza che hai sempre dato a tutti noi. Siamo con te e non vediamo l’ora di abbracciarti”.