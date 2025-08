Milan, accordo annuale con Playled di Ciro Iacobone

Stando a quanto apprende la redazione di MilanNews.it, Playled ed AC Milan sono arrivati ad un accordo per una partnership, a partire da questa stagione, della durata di un anno. Playled è un'azienda Made in Italy sempre all’avanguardia nella ricerca e sviluppo di nuove soluzioni per l'illuminazione. Per il CEO e Founder Ciro Iacobone è stato un accordo dettato dal cuore e dalla passione per via della sua grandissima fede rossonera.