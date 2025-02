Conceiçao: "Inter? Sono sempre più preoccupato di quello che facciamo noi"

Queste le parole di Sergio Conceiçao in conferenza stampa sulla sfida di domani contro l'Inter:

Domani la sua partita numero 9 da allenatore del Milan, la seconda contro l'Inter. Dal punto di vista tattico a Riyad il suo calcio aveva incontrato bene il 3-5-2 dell'Inter:

"Questo equilibrio è importante, guardare i punti forti dell'avversario e equilibrare a livello di organizzazione. Li ho affrontati anche in Champions col Porto, non sono cambiati tanto. I giocatori si conoscono troppo bene, l'allenatore non è cambiato. È troppo importante questa conoscenza, è un qualcosa di molto positivo per loro. Noi dobbiamo capire cosa possiamo fare per contrastare questa dinamica di gioco e capire le loro debolezze, che hanno come tutte le squadre al mondo".

Dopo la vittoria in Supercoppa si aspettava ancora queste difficoltà importanti?

"Ogni allenatore vuole la perfezione. Noi qua dobbiamo lavorare per avere la base. Come allenatore io ho sempre le valigie pronte, gli allenatori sono così. Dopo che sono uscito dal Porto potevo guadagnare 10 volte di più che al Milan, sono venuto qua perché credo si possa fare qualcosa di importante. È uno dei momenti peggiori della storia del Milan, sono cosciente di questo. E questa coscienza è la base per iniziare a lavorare".

Domani la preoccupa di più l'Inter o l'atteggiamento del Milan?

"Sono sempre più preoccupato di quello che facciamo noi. Di sicuro guardiamo l'avversario che ha tanti punti forti e qualche debolezza. Ci sono situazioni strategiche a cui stare attenti, ma il lavoro principale è su di noi".