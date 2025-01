Conceiçao-Inzaghi, il derby di Supercoppa sarà il secondo confronto fra i due allenatori

Confronto numero 225 tra le due squadre, bilancio ampiamente in favore della Inter con 85 vittorie contro le 72 del Milan. 67 i pareggi. Milan che lo scorso 22 settembre vincendo per 2-1 ha interrotto una umiliante striscia di sei sconfitte consecutive, una più bruciante dell'altra trattandosi di due semifinali di Champions, una finale di Supercoppa Italiana, un 5-1 in campionato e un ko che ha consegnato lo scudetto agli odiati cugini. Limitandoci alla Supercoppa Italiana si tratta del terzo confronto con una vittoria a testa: 2-1 per il Milan nel 2011 e 3-0 per l'Inter nel gennaio 2023.

Sergio Conceiçao ha un precedente con l'Inter di Simone Inzaghi, quando era alla guida del Porto in un doppio confronto valido per gli ottavi di finale di Champions League. Successo a San Siro dei nerazzurri con gol di Lukaku e pari a reti bianche in Portogallo.