Conceiçao: "Jovic sta lavorando al massimo. Ha perso anche un po' di kg"

Mister Sergio Conceiçao ha parlato ai microfoni di Mediaset nel post partita di Inter-Milan 0-3: questo successo regala ai rossoneri la finale di Coppa Italia. Di seguito le dichiarazioni del tecnico portoghese:

Il momento di Jovic:

“Jovic sta lavorando benissimo nelle ultime 3-4 settimane, al massimo. Ha perso anche un po’ di kg, era importante. Ci dà quel qualcosina che volevamo per la partita. Non dà riferimenti ai difensori, lavora bene con i centrocampisti. Volevamo che facesse da sponda per poi arrivare nei corridoi laterale. Ho fiducia totale in tutti: in altre partite, con altre caratteristiche, magari giocheranno Abraham o Santi. Sta a me scegliere in base alle caratteristiche che uno ha. A Udine ad esempio abbiamo visto che Tammy è entrato e ha dato una risposta importante. Mi dispiace che in campionato quello che prepariamo non viene fuori in partita, ma questa è un’altra cosa”.