Conceiçao: "Parlavo con Calabria di una situazione di gioco e c'è stata una parola di troppo. I giocatori sanno che sono importanti, come una famiglia"

Nel corso della conferenza stampa post Milan-Parma mister Sergio Conceiçao ha parlato dell'alterco con Davide Calabria al triplice fischio. Queste le dichiarazioni del tecnico rossonero.

Cos’è successo?

“Niente. Io vivo le partite e a livello di come la vivo e di come la sento c’è molta passione e voglia di vincere. Alla fine un po’ di adrenalina in più, parlavo di una situazione di gioco con Davide e c’è stata una parola di troppo secondo me. I giocatori sanno che i giocatori per me sono tutti importanti, come una famiglia. Se sono al ristorante e mio figlio fa una cosa che non mi piace glielo dirò, non c’è ipocrisia. Non è stato bello da vedere, ma nel calcio ci sta. Non siamo in chiesa. Ci siamo chiariti? Ci mancherebbe. Avete aspettato un’oretta perché ero già dentro a programmare il lavoro di domani perché abbiamo questa partita importantissima contro la Dinamo Zagabria”.