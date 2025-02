Conceicao ricorda Pinto da Costa: "Terrò stretto quanto hai fatto per me e la mia famiglia"

Sono giorni tristi per Sergio Conceicao, allenatore del Milan che piange la scomparsa dello storico ex presidente del Porto, Pinto da Costa, e che si è recato di persona nella sua terra natale per dare l'ultimo saluto ai funerali di quello che è stato quasi alla stregua di un secondo padre per lui.

A tal proposito Sergio Conceicao ha scritto un lungo messaggio su Instagram: "Se un'immagine vale mille parole, ce ne vorrebbero mille per descrivere tutto quello che rappresenta per me, Presidente. Quello che hai fatto per il nostro FC Porto è più che noto, quello che hai fatto per me, per la mia famiglia, lo terremo per sempre stretti nei nostri cuori. Gli ultimi tempi non sono stati facili, ma al di là ci sono decenni di collaborazione, complicità, amicizia. Di una condivisione che non ha avuto bisogno di parole, gesti o espressioni. Quasi una telepatia. R.I.P. amico mio, presidente Jorge Nuno Pinto da Costa. Arrivederci!".