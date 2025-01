Conceição scontento per il concerto di Lazza? Il rapper: "Mister ti aspettiamo al prossimo evento, vedrai che ti diverti!"

In merito a quanto accaduto quest'oggi tra Coincecao e Calabria al termine di Milan-Parma, tra le diverse cause dello scontro ci sarebbe anche quella relativa al concerto di Lazza, rapper milanista venerdì sera al Forum. All'evento hanno partecipato Theo, Leao, Calabria, Loftus-Cheek e Camarda. Stando alle ultime notizie il tecnico rossonero non avrebbe accolto con grande felicità la presenza dei giocatori al concerto, da qui poi i successivi attriti con Calabria (ma non solo per questo motivo, ovviamente).

Conceição scontento per il concerto di Lazza?

Nel frattempo il cantante tende la mano al mister rossonero, scrivendo sotto una foto Instagram de La Gazzetta dello Sport e lo invitandolo ad un suo spettacolo: "Mister ti aspettiamo al prossimo concerto, vedrai che ti diverti! Forza Milan".