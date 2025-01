Conceiçao: "Se domani faccio l'intervista pre-partita? Mando qualcun altro. Magari dico cose non giuste perché sto pensando altre cose"

Queste le parole di Sergio Conceiçao in conferenza stampa sul match di domani contro il Juventus:

Terza volta che Milan e Juve si affrontano nell'ultimo mese e mezzo: che partita si aspetta?

"C'è equilibrio, sono due squadre forti. Due squadre che hanno giocatori molto interessanti, ma tutte le partite sono diverse. Domani dobbiamo affrontare una squadra che ha fatto una bella partita contro l'Atalanta, noi per quello che abbiamo a disposizione a livello di tempo stiamo lavorando su piccole cose che per me sono grandi cose. Ma abbiamo poco tempo, ci sono tante partite, partite importanti. Fino agli inizi di febbraio giochiamo in Champions, campionato e Coppa Italia. Dobbiamo essere pronti, dobbiamo avere l'atteggiamento giusto per arrivare ai nostri obiettivi".

Se domani ti dicono di fare un'intervista pre partita tu ci vai?

"Mando qualcun altro. È impossibile. Non mi viene neanche il pensiero giusto, poi magari dico cose non giuste perché sto pensando altre cose".