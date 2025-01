Conceiçao: "Sono troppo nervoso prima della partita. Dovrebbero parlare quelli della società"

Sergio Conceiçao ha parlato al termine della partita contro il Como. Ecco le sue parole a DAZN:

Sul suo modo di vivere la partita e il disappunto nel dover parlare a pochi minuti dall'inizio della gara

"Stavo bollendo, vivo così in modo passionale la partita. In 13 anni non ho mai fatto un'intervista prima della partita, non sono abituato. Anche con la mia famiglia non parlo 2-3 ore prima della partita. Qui ci sono altre regole e mi devo abituare. Quelli della società dovrebbero parlare di più prima della partita, io di meno perché sono nervoso, sono già dentro la partita".