Conceiçao: “Squalifica a Fofana? Era dispiaciuto. Ma sono io il colpevole perché l’ho messo io in campo”

vedi letture

Il giallo subito da Fofana contro il Parma costerà caro al centrocampista francese che salterà il derby per squalifica.

Al termine della partita ne ha parlato il tecnico rossonero Sergio Conceição. “Squalifica a Fofana? Era dispiaciuto per il giallo. Ma sono io il colpevole perché l’ho messo io in campo, per me i 3 punti di oggi sono uguali a quelli nel derby".

Qual è il segreto di queste rimonte?

"Mi pagano per fare le scelte a mio modo. Cosa posso fare per migliorare la partita? Può succedere una giornata meno brillante di Theo e Leao. I nomi per me non sono importanti. Pensavo ci fosse bisogno di qualcosa di diverso. Theo e Leao sono stati molto importanti e lo saranno: giocheranno a Zagabria. Quindi niente di importante".