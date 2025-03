Conceiçao striglia l'ambiente: "Non ci sto mai a perdere. La mia angoscia è la stessa angoscia dei tifosi"

Intervenuto così nella conferenza stampa di vigilia di Milan-Lazio, il tecnico rossonero Sergio Conceiçao ha parlato dell'attuale momento complicato della squadra. Questo un estratto delle sue considerazioni:

Una reazione da parte di tutti

Come ci si rialza, come si reagisce?

"Vincere, vincere, vincere, vincere. È quello che vogliamo noi. Sappiamo la responsabilità ed il momento, siamo coscienti di cosa è accaduto o per errori nostri o per errori di qualcuno che non possiamo controllare: il risultato è stato negativo. Non possiamo aggrapparci alle piccole sfortune, la vita è così. Dobbiamo lavorare su quello che non va e portare risultati, non c'è altra via".

La squadra ci crede come ci crede lei?

"È il mio lavoro passare questo e creare questo ambiente nello spogliatoio. Io ci credo veramente. Un titolo che potevamo vincere l'abbiamo vinto. Possiamo anche svalorizzarlo, ma un titolo è importante. Poi c'è ancora la Coppa Italia. Ci sono queste 12 partite da affrontare, essendo un po' diversi a tutti i livelli: tattica, fisica e di testa. Con una mentalità che deve essere al mille per cento dal primo all'ultimo secondo della partita. L'80% dei gol che subiamo succede sempre qualcosa di strano che di solito succede una volta in stagione. Questi momenti passeranno col lavoro".