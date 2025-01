Conceiçao sul mercato: "Sto parlando con la dirigenza, siamo d'accordo su quello di cui abbiamo bisogno"

Intervenuto in conferenza stampa in vista del match di domani contro il Juventus, Sergio Conceiçao ha dichiarato sul mercato di gennaio:

Sul mercato:

"Non mi piace molto il mercato di gennaio, crea sempre nei giocatori, a livello emozionale, cose non positive. Ci sono situazioni che si devono aggiustare, è buono che possiamo arrivare a questo punto. Ma non è la cosa più importante per me. Sto parlando con la dirigenza, siamo d'accordo su quello di cui abbiamo bisogno, ma sapete anche che non è facile arrivare a giocatori che possono aiutare e dare cose in più a questo gruppo. Io parlo con la dirigenza e siamo d'accordo su quello che vogliamo".

Se avesse un desiderio da esprimere sceglierebbe un attaccante, un centrocampista o un difensore?

"Una vittoria domani, è quello che voglio di più. Capisco la vostra curiosità, è normale: ci sono stante voci, il mercato è aperto. Scusatemi, però per me il pensiero è già dentro questa partita. Se dico qualcosa o è qualcosa di non vero o un giro di parole... Allora meglio parlare della partita di domani".