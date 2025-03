Conceiçao sul momento di Joao Felix: "E' bravo tra le linee, ma non deve trovarsi lontano dalla porta come succede adesso"

Sergio Conceiçao, allenatore del Milan è intervenuto così quest’oggi in conferenza stampa prima della partita di domani sera contro la Lazio. Tra analisi dell’avversario e considerazioni sull’attuale momento dei rossoneri, questo un estratto delle sue parole:

Il rendimento di Joao Felix

"Lui è molto bravo tra le linee, secondo me delle volte con la voglia di toccare palla tante volte si sposta in zone in cui non serve: abbiamo bisogno di una seconda punta. Lui accetta che deve migliorare tutti i giorni qualcosa, deve essere più decisivo: non deve trovarsi lontano dalla porta come succede adesso. Deve fare la differenza negli ultimi trenta metri, stiamo lavorando su questo con lui così come con altri giocatori".

DOVE VEDERE MILAN-LAZIO

Data: domenica 2 marzo 2025

Ora: 20.45

Stadio: San Siro

Diretta TV: DAZN, Zona DAZN

Web: MilanNews.it

LA SQUADRA ARBITRALE

Arbitro: Manganiello

Assistenti: Passeri – Costanzo

IV ufficiale: Fourneau

VAR: Mazzoleni

AVAR: Pezzuto