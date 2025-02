Conceiçao sulla difesa del Milan: "Importante rimanere compatti sempre. Non mi piace giocare per fare il fuorigioco"

Sergio Conceiçao ha parlato a DAZN al termine di Empoli-Milan. Questo un estratto delle sue dichiarazioni dopo la bella e sofferta vittoria di Empoli:

Linea difensiva unita e compatta, che lavora alta…

“È uno dei reparti su cui stiamo lavorando, anche se non abbiamo tanto tempo e le condizioni che voglio io. La linea difensiva è importante per la compattezza della squadra. Non giochiamo per il fuorigioco, non mi è piaciuto. Possiamo soffrire con questo atteggiamento. Stanno accettando quello che vogliamo, lavoriamo molto su questi dettagli che sono molto importanti per me e per la squadra”.