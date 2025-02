Conceiçao sulla partenza di Morata: "Con Alvaro ho parlato ieri. Come nei matrimoni serve la volontà di tutti..."

Sergio Conceiçao ha rilasciato oggi in conferenza stampa queste dichiarazioni sulla partenza di Alvaro Morata verso il Galatasaray:

Come mai Morata va via?

"Io parlo tutti i giorni con i giocatori. Sapete che per il poco tempo che abbiamo per lavorare sul campo parliamo tanto. Con Alvaro ho parlato ieri, insieme a tutti i compagni. Le situazioni di mercato sono quelle che sono. Come i matrimoni, ci deve essere la volontà dello sposo, della sposa e anche del prete. Non so se ha capito, è un po' così".