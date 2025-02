Conceiçao: "Walker indisponibile. Pulisic non ha i 90' nelle gambe, Gimenez non ancora al top"

Sergio Conceiçao ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Torino. Ecco un estratto del suo intervento:

Come stanno i giocatori?

"Walker non è disponibile domani. Le mie scelte dipenderanno dalle condizioni di ogni singolo giocatore. Pulisic non ha i 90' nelle gambe, Gimenez è in crescita ma non è ancora al top. Quando sono arrivato diversi giocatori infortunati o in difficoltà. Alcuni come Loftus-Cheek non sono ancora rientrati. Da quando sono qui abbiamo giocato ogni tre giorni, quindi non è facile gestire la situazione. Da fuori a volte le scelte che faccio non sembrano giuste, ma tocca a me prenderle".