Condizioni Maignan: il giocatore passerà la notte in ospedale in osservazione

vedi letture

Ulteriori novità riguardanti Mike Maignan, che arrivano direttamente dal Milan: il giocatore passerà la notte in ospedale in osservazione e rientrerà a Milano in mattinata.

Gli esami a cui il portiere è stato sottoposto hanno dato esito negativo. Seguiranno aggiornamenti sui tempi di osservazione stabiliti. Ricordiamo che il francese ha riportato un trauma cranico a seguito di uno scontro di gioco col compagno di squadra Alex Jimenez nel corso della partita contro l'Udinese. Inizialmente privo di sensi, Maignan è stato poi portato via in barella e successivamente in ospedale per accertamenti.

Beccato sin dal primo minuto dai tifosi dell'Udinese, a seguito dei fatti dell'anno scorso, Maignan è stato applaudito da tutto lo stadio al momento dell'uscita dal campo, in un momento di grande preoccupazione nei suoi confronti. Sergio Coinceiçao, tecnico del Milan, ha dichiarato in merito: "Due tre cose che ho visto mi hanno impressionato. La preoccupazione per due uomini che sono in difficoltà e ho sentito il pubblico applaudire: devo fare i complimenti ai tifosi dell'Udinese. Loro hanno fischiato il giocatore, ma poi, quando c'è qualcosa sull'uomo, lo hanno applaudito; è un gesto incredibile, che non ho mai visto in 40 anni di calcio. Complimenti a loro. Mike è in ospedale e farà i suoi esami. È stato un gesto molto bello".