Paolo Condò, intervenuto a Sky Sport 24, ha espresso una sua sensazione in merito al futuro di Massimiliano Allegri: "Non so come andrà a finire la storia del Milan con Rangnick, se eventualmente dovesse arrivare solo come direttore sportivo. Non mi sorprenderei di una mossa a sorpresa con Allegri, in una squadra da ricostruire".