Condò: "Con le cinque sostituzioni la resistenza delle provinciali risulta ancora più difficile"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Paolo Condò, sulle colonne di Repubblica, ha analizzato la nuova regola delle sostituzioni, passate negli ultimi anni da tre a cinque. Ecco le sue parole: "Nel calcio delle cinque sostituzioni la resistenza delle provinciali risulta ancora più difficile che in passato, ed è questo il motivo per cui le grandi non possono permettersi la minima esitazione: se con le piccole si vince sempre, per recuperare restano solo gli scontri diretti".