Condò: "Credo che il binario Leao-Theo valga Luis Diaz-Robertson del Liverpool"

Il noto giornalista Paolo Condò, intervenuto a Sky Sport 24, ha parlato della fascia sinistra titolare del Milan e dei prossimi impegni dei rossoneri al netto delle assenze: "Maignan e Theo ono due brutte assenze. Maignan ha portato molti punti, non mi aspettavo un rendimento del genere in questo primo anno. Chiaro che per il binario sinistro Theo-Leao francamente devo andare a cercare in Europa per trovarne uno più forte, credo che valga Robertson-Diaz nel Liverpool, è superiore a Mendy-Vinicius nel Real Madrid, perché Theo è più forte del collega. Credo che il Milan anche con queste assenze possa fare risultato ad Empoli, poi però arrivano tre gare, Chelsea-Juve-Chelsea, in cui queste assenze possono essere sentite".