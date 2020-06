Condò: "Donnarumma e Theo i due outstanding del Milan, restano perché sperano che il club si rialzi in tempi ragionevoli"

Paolo Condò, intervenuto a Sky Sport 24, ha parlato delle posizioni di Theo Hernandez e Donnarumma: "I due giocatori outstanding che il Milan ha adesso, Donnarumma e Theo Hernandez, se resteranno in rossonero, come penso, resteranno perché si chiama Milan. Se si chiamasse in un altro modo e avesse la stessa situazione economica se ne andrebbero a gambe levate, invece hanno la fondata speranza di tornare in tempi ragionevoli dove deve stare al Milan".