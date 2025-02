Condò: "Ibra ha usato per Leao le parole che sentiamo per Messi, Ronaldo, Salah, Mbappé"

Paolo Condò, nel pre partita di Milan-Feyenoord, commenta così le parole di Ibrahimovic su Rafa Leao. Ieri lo svedese aveva difeso così il numero 10 del Milan: "È bello, tutti parlano di Leao, tutti chiedono di dirgli come giocare. Per noi è tra i più forti al mondo: come glielo spieghi come deve giocare? Lo sai lui, per questo è tra i più forti al mondo. Poi puoi indirizzarlo tatticamente, ma come deve giocare non glielo spieghi. È lui che ti spiega come deve giocare. È un motivo se lui è al Milan ed è uno dei più forti al mondo. Mi hanno chiesto una cosa su Leao nell'ultima partita, ma tranquilli, sa lui cosa fare con la palla o meno".

Le dichiarazioni del giornalista di Sky: “Ibra ha usato per Leao le parole che sentiamo per Messi, Ronaldo, Salah, Mbappé. Di loro si dice: “Facciano quello che vogliono, tanto si parte 1-0”. Leao fa vedere ogni tanto i numeri di questi grandi campioni, ma non ha la continuità di questi grandi campioni: è un progetto di campione. Ibra ha scelto queste parole per caricarlo”.