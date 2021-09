Condò: "Il girone del Milan resta difficilissimo, ma ci sono stati passi in avanti"

Paolo Condò ha commentato la prestazione del Milan nel match contro il Liverpool a Sky Sport 24: “Il girone del Milan resta difficilissimo, non c’è dubbio, com’è normale che sia partendo dalla quarta urna. A furia di subire, subire e il Milan poteva fare come il pugile che ha preso tanti punti, respirando per pochi secondi. Poteva essere prezioso questo atteggiamento. Partite del genere in Serie A capitavano più volte, adesso non succedono più in Italia. Può perdere delle partite ma batoste come queste non capitano spesso in campionato. I passi in avanti sono stati tanti e anche importanti”