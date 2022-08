Condò: "Il Milan è in continua crescita. De Ketelaere acquisto coerente per il progetto rossonero"

MilanNews.it

In merito al pre-campionato del Milan, Paolo Condò ha dichiarato a SkySport24: "Esistono due modi per rinforzare una squadra: c'è quello dall'esterno con l'acquisto di nuovi giocatori e c'è quello dall'interno creando un gruppo giovane e talentuoso come quello del Milan che è in continua crescita. Poi hanno aggiunto un giocatore coerente a questo progetto come De Ketelaere. Io continuo a vedere ampi margini di crescita nel Milan sia dal punto di vista del collettivo che dei singoli".