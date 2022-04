Condò: "Il Milan è padrone del proprio destino, le prossime partite saranno una serie di rigori"

MilanNews.it

Paolo Condò, giornalista, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport soffermandosi anche sulla sconfitta subita dall'Inter in casa del Bologna: “L'errore di Radu conta molto, il Milan ritorna ad essere padrone del proprio destino. Le quattro partite che mancano me le immagino come una serie di rigori finali, l’Inter ha sbagliato il suo calcio di rigore e se il Milan non commette più errori ha vinto. Il Milan può permettersi un pareggio, se viene raggiunto dall’Inter è comunque avanti per gli scontri diretti”.