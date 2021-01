Condò: "Milan falcidiato dalle assenze, gravissima quella di Leao"

Paolo Condò, intervenuto a Sky Sport, ha sottolineato le difficoltà del Milan legate alle tantissime assenze: "Il risultato non è scontato, il Milan è falcidiato dalle assenze in tutti i reparti, mancano giocatori chiave. Ibra in Coppa Italia mi è sembrato sulla via del recupero di una condizione atletico. E' gravissima in questo senso l'assenza di Leao. Il compito del Milan è complicato".