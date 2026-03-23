Condò non ha dubbi: "Tra le prime tre il campionato è riaperto"

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Paolo Condò, sulle pagine del Corriere della Sera, ha parlato così della corsa scudetto tra Inter, Milan e Napoli: "Inter ha aggredito la partita di Firenze come fosse una finale, e il fulmineo vantaggio di Pio Esposito è sembrato un ceffone al campionato. Non molto diversa era stata l’ouverture del Napoli a Cagliari, con la rete di McTominay quando la gara ancora albeggiava. L’ultimo tratto del torneo pretende soluzioni brutali, colpire a freddo per poi gestire le energie, con l’eccezione del Milan i cui primi tempi sembrano sempre cattive digestioni, e occorre attendere la ripresa perché una breve finestra di gioco sopra ritmo squarci le difese rivali. La differenza in cima alla classifica è che la gestione dell’Inter non è riuscita: un po’ perché la Fiorentina è tutt’altra squadra rispetto a due mesi fa —il suo pari è meritato—un po’ perché un’ombra attraversa il rendimento di molti nerazzurri, che magari giocano bene ma al dunque sbagliano la palla decisiva (Barella), e osservano non senza angoscia la classifica che si restringe.

In questo senso il Napoli desta maggiore apprensione del Milan, per il ricordo dell’anno scorso: se Allegri ha già realizzato un plus di 16 punti sulla stagione passata— complicato migliorare ancora —Conte è ancora 2 punti sotto se stesso, e sta ritrovando tutti i titolari. Lautaro serve come il pane. Il margine dell’Inter non si è certo azzerato, ma l’ansia moltiplica i fantasmi. Fra le prime tre il campionato è aperto".